Gatto precipita in un pozzo di 10 metri. Salvato dai vigili del fuoco

GUIGLIA- Poco dopo le 21 di venerdì 7 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti a Guiglia per il salvataggio di un gatto caduto in un pozzo profondo una decina di metri.

Applicando tecniche di derivazione speleo alpinistiche i vigili del fuoco hanno calato un operatore che ha recuperato il felino in un trasportino, per poi riportarlo in superficie e riaffidarlo alla proprietaria.

Le squadre SAF (speleo alpini fluviali) dei vigili del fuoco sono specializzate nell’applicare e adeguare agli ambienti urbani, industriali con tecniche di soccorso tipiche dell’alpinismo e della speleologia.

