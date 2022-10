Incidente sul lavoro, muratore ferito a San Felice

E’ precipitato da più di tre metri d’altezza, mentre lavorava al primo piano di un’abitazione. E’ rimasto ferito in questo modo un muratore di 41 anni che era al lavoro sabato a mezzogiorno in un cantiere di via Ferri, al civico 42. L’uomo stava effettuando lavori di ristrutturazione quando ha perso l’equilibrio ed è caduto dall’impalcatura, finendo riverso sul giardino. Dal punto in cui l’uomo è caduto manca un pezzo di impalcatura, non si sa se mancasse da prima dell’incidente o sia caduta per il peso del corpo dell’uomo.

Ad accorgersi dell’accaduto il fratello che era andato a dargli il cambio, che lo ha trovato esanime per terra.

Il 41enne è stato traportato in ospedale con ferite di media gravità, ha diverse fratture ma non è in pericolo di vita.

