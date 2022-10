Medolla e San Prospero: lavori in corso sulla Strada provinciale 5

MEDOLLA, SAN PROSPERO- Nei territori comunali di Medolla e San Prospero, lungo la strada provinciale 5, è istituito un senso unico alternato regolato da semaforo a causa del cedimento del lato sinistro del corpo stradale.

I tecnici della Provincia stanno effettuando in questi giorni le opere preliminari per avviare in tempi rapidi l’intervento di ripristino della strada che ha subito un parziale dissesto in prossimità del canale consorziale Fossa Sparato attiguo alla provinciale e che sarà effettuato in collaborazione con il Consorzio della Bonifica Burana.

Il senso unico resterà in vigore nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 17:30, mentre da lunedì 10 ottobre il provvedimento sarà sempre attivo fino al termine dei lavori previsto entro la fine di ottobre.