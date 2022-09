Promozione: il San Felice ospita la Vadese Sole Luna, Cavezzo a Castelnuovo

di Simone Guandalini – Le due capolista del Girone C di Promozione, San Felice e Calcio Zola Predosa, uniche due squadre a punteggio pieno dopo tre giornate disputate, affronteranno rispettivamente Vadese Sole Luna, in un remake della sfida andata in scena lo scorso anno in Eccellenza, quando le due compagini militavano nello stesso girone, e Fossolo 76. I giallorossi, reduci dall’eliminazione in Coppa Italia “Minetti” per mano del Sasso Marconi, hanno sulla carta il match più agevole: la Vadese Sole Luna ha, infatti, conquistato un solo punto nelle prime tre partite di campionato, contro i 6 del Fossolo, avversario dello Zola Predosa. Nelle altre sfide del Girone C di Promozione che vedono impegnate squadre della Bassa modenese, la Quarantolese proverà a togliere lo 0 dalla casella dei punti conquistati finora nella gara casalinga contro il Casumaro, mentre il Cavezzo cerca il riscatto dopo il ko interno contro il Trebbo sul campo del Castelnuovo. Match casalingo, infine, per la Virtus Camposanto, che ospita il X Martiri.

Promozione, Girone C, calendario giornata 4:

Sabato 1° ottobre, ore 20.30:

Faro Coop – Porretta 1924

Domenica 2 ottobre, ore 15.30:

Atletic Cdr Mutina – Msp Calcio

Calcio Zola Predosa – Fossolo 76 Calcio

Castelnuovo – Cavezzo

Quarantolese – Casumaro

San Felice – Vadese Sole Luna

Trebbo 1979 – Atletico Spm Calcio

Virtus Camposanto – X Martiri

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 9

San Felice 9

Atletic Cdr Mutina 7

Castelnuovo 7

Trebbo 1979 7

Faro Coop 6

Fossolo 76 Calcio 6

Atletico Spm Calcio 4

Porretta 1924 4

Msp Calcio 3

Virtus Camposanto 2

Cavezzo 1

Casumaro 1

Vadese Sole Luna 1

Quarantolese 0

X Martiri 0

Foto di copertina: pagina Facebook US San Felice

