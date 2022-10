Quattro premi all’Acetificio Mengazzoli di Mirandola all’ultima edizione del WineHunter Award

MIRANDOLA – Il 6 e 7 novembre l’Acetificio Mengazzoli di Levata di Curtatone parteciperà alla 31esima edizione del “Merano WineFestival”, in programma dal 4 all’8 nella splendida città dell’Alto Adige, forte di ben quattro riconoscimenti al prestigioso The WineHunter Award. L’Acetificio Mengazzoli, infatti, ha ricevuto 4 premi nella categoria food, specialità culinarie: la Medaglia Oro per l’Agresto di Mantova e tre Medaglia Rosso per le Perle di Balsamico di Mela, l’Aceto di Vino ottenuto da vino Malvasia dell’Emilia, l’Aceto di Vino con Dragoncello.

The WineHunter Award è il premio di eccellenza ed alta qualità assegnato annualmente a prodotti vitivinicoli e culinari, ai distillati ed alle birre. Il premio viene attribuito a prodotti nazionali e internazionali che, a seguito di una attenta valutazione, raggiungono un punteggio minimo di 90 punti su 100, e garantisce al consumatore finale la qualità superiore del prodotto. È presente una commissione di degustazione per i distillati, una per le birre e una per le specialità culinarie. Le commissioni sono coordinate da Helmuth Köcher, presidente e fondatore del Merano WineFestival, con il supporto del Masterchef Bruno Cicolini. A capo di ogni commissione vi è un esperto del settore (sommelier della birra, chef, assaggiatore di grappa e acquaviti), gli altri due membri sono ristoratori, baristi e/o operatori del settore.

«Fare bene il proprio lavoro è prima di tutto una soddisfazione personale. Ma quando sono anche gli altri ad accorgersene, sicuramente è più gratificante. Con questa serie di importanti riconoscimenti ottenuti quest’anno dalla nostra Azienda, che si sommano a quelli riscossi negli anni passati, i grandi sforzi per riuscire a ottenere prodotti sempre di alta qualità, salubri per i nostri consumatori e rispettosi dell’ambiente utilizzando le più moderne tecnologie di produzione, sono stati premiati. Siamo consapevoli che si tratti di un processo che richiede applicazione e impegno continuo e che non sempre il mercato premia tali scelte, ma questi premi ci confermano ancora una volta che abbiamo intrapreso la strada giusta», dichiarano Elda e Cesare Mengazzoli, titolari dell’Azienda di famiglia.

Oltre ai prodotti premiati da WineHunter Award 2022, l’Acetificio Mengazzoli porterà a Merano anche l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP e il “Cuore Nero”, premiato lo scorso anno con la Medaglia Platinum, un condimento unico nel suo genere proveniente direttamente dal cuore dell’Acetaia.

