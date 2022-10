Ravarino, nuovo asfalto in via San Rocco: installato un autovelox

RAVARINO – Nuovo asfalto per 72 metri lungo via San Rocco a Ravarino. L’intervento, concordato con Comune e Unione dei Comuni del Sorbara, è stato finanziato da Conserve Italia, che proprio in via San Rocco ha una propria importante sede produttiva da cui, soprattutto nella stagione estiva, vanno e vengono ogni giorno decine di camion carichi di pomodori.

“Si tratta di una realtà economica molto importante per il nostro comune – spiega la sindaca di Ravarino, Maurizia Rebecchi – ma che comporta anche intensi volumi di traffico pesante con conseguente usura del manto stradale soprattutto nel tratto in ingresso dalla centrale via Roma. Con questo intervento, che vede la collaborazione fattiva e attenta dell’azienda, oltre a migliorare la sicurezza si ridurrà anche la rumorosità dei mezzi in transito, grazie alla mitigazione di dislivelli e all’eliminazione di buche”.

Contestualmente, il Comune di Ravarino ha installato in via San Rocco un autovelox per ricordare che si tratta di una strada all’interno del centro abitato e in zona residenziale, dove vige il limite dei 50 km orari. “Con questi due interventi – conclude la sindaca Rebecchi – contiamo di avere una viabilità più ordinata e con minori disagi per i residenti in termini di sicurezza e rumorosità”.

