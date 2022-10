Ritorno sotto il limite dei valori di PM10, stop alle misure antismog

Da domani, martedì 1° novembre, terminano in tutta la regione le misure emergenziali previste dalla manovra antismog della Regione Emilia-Romagna e attivate da Arpae. Le misure vengono revocate sulla base delle previsioni della qualità dell’aria elaborate da Arpae che prevedono il ritorno dei valori di PM10 sotto il limite giornaliero nella provincia di Modena e nel resto della regione.

Il bollettino emesso oggi da Arpae – Emilia-Romagna indica pertanto, da domani, bollino verde, ovvero nessuna misura emergenziale e il ritorno alla manovra ordinaria che prevede la limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti.

Da martedì 1° novembre, potranno circolare nuovamente, dunque, i veicoli diesel Euro 4 nell’area compresa all’interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30, mentre rimane in vigore il divieto per i veicoli a benzina fino a Euro 2; i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3; i ciclomotori e motoveicoli fino a Euro 1. Rimane in vigore il divieto di bruciare sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola in tutto il territorio comunale.

Si ricorda che la possibilità di accendere gli impianti di riscaldamento, sia a gas naturale che a biomasse, è stata ulteriormente rinviata al 7 novembre, come prescritto dall’ordinanza comunale.

