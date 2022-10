San Felice, Guicciardi e Balboni (Pd): “Ricostruzione pubblica bloccata, anno del decennale senza lavori”

SAN FELICE- Il segretario Pd di San Felice Nicolò Guicciardi e il capogruppo di Insieme per San Felice Andrea Balboni esprimono preoccupazione per lo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione del Comune: “Dopo tre anni e mezzo è finito il tempo delle scusanti e delle giustificazioni da parte di chi aveva promesso di velocizzare la ricostruzione pubblica”.

Questa la nota:

“La ricostruzione pubblica sanfeliciana versa purtroppo in una situazione decisamente preoccupante che abbiamo appreso nell’ultimo Consiglio comunale.

Non c’è nessuna tempistica certa in merito al Municipio e all’Aula Magna, entrambe ancora nel pieno dell’iter burocratico per la risoluzione degli inadempimenti, così come per il Teatro Comunale per cui il sindaco Goldoni aveva annunciato la partenza dei lavori a novembre dell’anno scorso.

Oltre a ciò non è al momento in corso alcuna progettazione su Torre Borgo, ex caserma dei vigili del fuoco ed ex scuola di Pavignane.

Sempre in merito al centro storico, oltre al già noto acquisto di Villa Ferri fatto colpevolmente saltare da questa amministrazione perdendo così importanti fondi regionali, nulla si sa del progetto per la ricostruzione della Torre dell’Orologio, annunciato e mai presentato, su cui chiediamo da tempo chiarezza e trasparenza nell’informare la nostra comunità: è per caso stato bocciato ed è quindi tutto da rifare?

È evidente che dopo tre anni e mezzo è finito il tempo delle scusanti e delle giustificazioni da parte di chi aveva promesso di velocizzare la ricostruzione pubblica, la quale in occasione dell’anno del decennale dal sisma non vede ad oggi nessun cantiere avviato e su cui difficilmente pensiamo possa esserci un cambio di passo”.