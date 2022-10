San Felice, la signora Giuseppina Mazzanti festeggia i 100 anni

SAN FELICE SUL PANARO – Ha compiuto 100 anni lo scorso 12 ottobre la signora Giuseppina Mazzanti: Giuseppina, nata a Camposanto, ha vissuto a lungo a Stuffione, ma da dieci anni si è trasferita a San Felice dove abita con la figlia Neria Tassinari e il genero Renzo Ghelfi.

Nei giorni scorsi il sindaco di San Felice, Michele Goldoni, ha fatto visita a Giuseppina portandole gli auguri di tutta la comunità sanfeliciana. Come si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook “Appunti Sanfeliciani”, Giuseppina per tutta la vita ha lavorato nei campi e in casa, diventando un’ottima cuoca (le specialità sono il ragù e i tortellini).

A causa dell’età, ha qualche problema di vista e udito, che però non le impediscono di continuare imperterrita a lavare i piatti, piegare i panni, spolverare la casa ma soprattutto cucinare, con la collaborazione della figlia, preparando anche per Natale il “Pane di Natale” e per Pasqua la colomba.

Giuseppina, che ha un notevole senso dell’umorismo, conserva inoltre una memoria davvero invidiabile: ricorda con grande lucidità episodi e date della sua non facile vita in cui ha perso il marito Aldino Tassinari (che durante la seconda guerra mondiale fu catturato dagli inglesi e tornò a casa dopo sette anni) e il figlio Nerio che con la sua famiglia viveva con lei. Tra l’altro, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook “Appunti Sanfeliciani”, dai suoi ricordi è emerso che nel 1944 nelle ex scuole di Pavignane era stato allestito un ospedale in cui Giuseppina fu ricoverata.

Nelle foto, seguenti, il sindaco di San Felice Michele Goldoni con Giuseppina Mazzanti; Giuseppina Mazzanti con la nuora Gloria Bulgarelli (a sinistra) e la figlia Neria Tassinari (a destra); ancora Giuseppina con la figlia Neria e il genero Renzo Ghelfi.

