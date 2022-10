Seconda Categoria: Cabassi – Vis San Prospero, impegni casalinghi per Mirandolese e Sanmartinese

di Simone Guandalini – Alla caccia di un successo le permetterebbe di conservare il primo posto in classifica conquistato grazie alla vittoria nel derby contro la Sanmartinese e alla successiva sconfitta del Medolla sul campo del Rivara, la Vis San Prospero farà visita alla Cabassi Union Carpi nel settimo turno del Girone F di Seconda Categoria, che si aprirà sabato 22 ottobre, alle ore 15, con l’anticipo tra Sanmartinese e Polisportiva Saliceta. Il Medolla proverà a rispondere alla formazione sanprosperese nel match di domenica pomeriggio contro la Villa d’Oro, mentre il Rivara, salito al quinto posto proprio grazie al successo nel derby della Bassa, affronterà il complicato impegno esterno contro il Campogalliano che in classifica è sotto di un solo punto rispetto alla formazione sanfeliciana. Serve un successo casalingo, nel match contro la Don Monari penultima in classifica, infine, alla Mirandolese per riscattare il ko esterno contro la Polisportiva Saliceta rimediato nell’ultimo turno (4-2).

Stesso obiettivo della Mirandolese ha anche, nel Girone G di Seconda Categoria, lo Junior Finale, reduce dalla sconfitta contro il Petroniano Idea Calcio (1-0) nell’ultima gara di campionato e atteso dal delicato impegno casalingo contro l’Atletico Borgo, con cui condivide il terzultimo posto in classifica, a quota sei punti.

Seconda Categoria, Girone F, calendario giornata 7:

Sabato 22 ottobre, ore 15:

Sanmartinese – Polisportiva Saliceta

Domenica 23 ottobre, ore 15.30:

Baracca Beach -Virtus Mandrio

Cabassi Union Carpi – Vis San Prospero

Campogalliano – Rivara

Carpine 1954 – Fortitudo Modena

Mirandolese Folgore – Don Monari

Villa d’Oro Calcio – Medolla

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Vis San Prospero 13

Medolla 12

Fortitudo Modena Calcio 12

Polisportiva Saliceta 12

Rivara 10

Campogalliano 9

Sanmartinese 8

Virtus Mandrio 8

Mirandolese Folgore 8

Carpine 1954 8

Villa d’Oro Calcio 7

Cabassi Union Carpi 6

Don E. Monari 3

Baracca Beach 1

Seconda Categoria, Girone G, calendario giornata 7 (domenica 23 ottobre, ore 15.30):

Balca Poggese – Petroniano Idea Calcio

Junior Finale – Atletico Borgo 1993

Libertasagile Vigorpieve – Real Sala Bolognese

Rainbow Granarolo – Bevilacqua

Real Borgo F.C. – Crevalcore

Reno Centese – Siepelunga Bellaria

San Donato – XII Morelli

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Real Sala Bolognese 14

Petroniano Idea Calcio 13

Balca Poggese 13

Siepelunga Bellaria 13

San Donato 10

Crevalcore 8

XII Morelli 8

Libertasagile Vigorpieve 8

Bevilacqua 7

Rainbow Granarolo 7

Junior Finale 6

Atletico Borgo 1993 6

Reno Centese 4

Real Borgo F.C. -1

