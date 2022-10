Tenta la spaccata col tombino, fermato ladro

La notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in Modena, Viale dell’Autodromo, ove era stato segnalato un tentativo di furto in negozio di parrucchiere. Il tempestivo arrivo della pattuglia e le immediate ricerche degli autori hanno permesso, dopo brevissimo tempo, di rintracciare l’autore del furto, il quale è stato bloccato poco distante dal negozio, con una bicicletta che aveva rubato all’interno dell’esercizio commerciale. A terra, a fianco alla vetrina, vi era ancora il coperchio in ghisa di un tombino, prelevato nelle vicinanze del negozio e utilizzato per sfondare la vetrina. L’uomo, 25enne, è stato tratto in arresto e questa mattina sarà condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo. Nel corso di accertamenti, una seconda persona, 35enne, è stata identificata e denunciata in stato di libertà per concorso nel predetto reato. I Carabinieri stanno approfondendo gli accertamenti per verificare la responsabilità degli indagati, anche in altri eventi analoghi verificati in città.

