Terza Categoria: poker del Limidi al Circolo Rinascita, pareggiano Concordia e Robur La Pieve

di Simone Guandalini – Il Limidi supera con un netto 4-1 il Circolo Rinascita nella quarta giornata di campionato del Girone B (Modena) di Terza Categoria e aggancia, insieme al 4 Ville, la Polisportiva Cognentese, fermata sull’1-1 sul campo del Magreta, in vetta alla classifica a quota 10 punti: a firmare il poker di reti che consente alla formazione solierese di superare il Circolo Rinascita sono Scacchetti, Savignano e Agyei (doppietta). In fondo alla classifica, arriva, invece, il primo punto per il Concordia, che, davanti al proprio pubblico, ferma sul 2-2 la Gino Nasi. Succede tutto nella ripresa: Concordia in vantaggio con Moubssite; gli ospiti pareggiano al 65′ su calcio di punizione. Il Concordia avrebbe l’occasione di tornare in vantaggio su calcio di rigore, ma Mozzillo sbaglia dal dischetto. E’ allora la Gino Nasi a trovare la rete del 2-1, ma il vantaggio dura appena un minuto: Poggi si guadagna una punizione dai 30 metri, punizione battuta in area da Suarato, e Seraiti di testa insacca sotto l’incrocio portando il punteggio sul definitivo 2-2. Reti bianche, invece, nella gara tra San Paolo e Robur La Pieve, mentre il 4 Ville si impone con un pirotecnico 5-3 sul campo della Novese: non bastano a quest’ultima le reti di Veroni (doppietta) e Ben Ahmed.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 4:

Centro Polivalente Limidi – Circolo Rinascita 4-1 (Agyei (L), Agyei (L), Scacchetti (L), Savignano (L), Silvaroli (C))

Concordia Calcio – Gino Nasi 2-2 (Moubssite (C), Seraiti (C))

Cortilese – San Vito 3-1

Magreta – Polisportiva Cognentese 1-1

Novese – 4 Ville APS 3-5 (2 Frassineti (4V), 2 Priori (4V), Forghieri (4V), 2 Veroni (N), Ben Ahmed (N))

San Paolo – Robur La Pieve 0-0

San Francesco Smile – Polisportiva Union 81 3-0

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Centro Polivalente Limidi 10

Polisportiva Cognentese 10

4 Ville APS 10

San Francesco Smile 8

San Paolo 7

Cortilese 7

Magreta 7

Robur La Pieve 4

Gino Nasi 4

Circolo Rinascita 4

Polisportiva Union 81 3

Novese 1

San Vito 1

Concordia Calcio 1

