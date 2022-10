Un nuovo massaggiatore cardiaco per la Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese

“Ogni anno ci siamo presi l’impegno di fare del bene. Un anno il defibrillatore cardiaco (adulti e pediatrico) alla portata dei cittadini Il secondo anno abbiamo contribuito a raccogliere dei fondi per attrezzare un ambulanza che è stata consegnata a Dakar. E quest’anno il massaggiatore per la Croce blu. Il nostro motto è Insieme per fare del bene. Tutto per ricordare un figlio, un fratello e un amico che dedicava tutto il suo tempo per chi ne aveva bisogno”.