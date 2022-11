Bomporto, lutto per la scomparsa dell’ex professore delle medie Tullio Bellei

BOMPORTO – E’ scomparso all’età di 84 anni lo storico ex professore delle medie “Volta” di Bomporto Tullio Bellei. In pensione ormai da tanti anni, Tullio Bellei è ancora ricordato da molti bomportesi per aver contribuito alla crescita di diverse generazioni di ragazzi: insegnava educazione tecnica. Condoglianze alla famiglia sono arrivate non solo da tanti ex alunni, ma anche dalla sindaca Meschiari e dall’Amministrazione comunale di Bomporto. Il funerale si è tenuto questa mattina a Bomporto.

