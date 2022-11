Comune di Bomporto premiato per la percentuale di raccolta differenziata

BOMPORTO – Bomporto si conferma comune Riciclone. Ieri, giovedì 1o novembre, alla Fiera Ecomondo di Rimini, l’assessore all’Ambiente Andrea Berselli ha ritirato a nome dell’Amministrazione comunale di Bomporto il premio – istituito da Legambiente Emilia-Romagna – per la terza miglior percentuale di raccolta differenziata (93,4%) tra i Comuni di medie dimensioni, ovvero dai 5mila ai 25mila abitanti, della regione.

Dal dossier pubblicato da Legambiente, che ha visto un cambio di approccio nella valutazione delle performance dei Comuni, a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Rifiuti della Regione, emerge come Bomporto possa essere considerato un esempio virtuoso per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata, avendo ampiamente sorpassato gli obiettivi fissati nel nuovo Piano. Dal documento risulta inoltre che il Comune di Bomporto si trova ai vertici in Emilia-Romagna anche per quantità di indifferenziato prodotto (41,8 kg per abitante).

L’assessore Berselli è intervenuto così al momento della consegna del riconoscimento: “Questo premio non vuole essere un punto di arrivo, ma uno stimolo per proseguire nell’impegno sul tema della raccolta dei rifiuti. Nonostante gli ottimi dati, le sfide non mancano per il nostro territorio. Ci siamo posti l’obiettivo, mantenendo il sistema di raccolta misto tra porta a porta e a calotta, di migliorare la qualità della nostra raccolta differenziata, contrastare gli abbandoni e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della riduzione del quantitativo di rifiuto prodotto. Tutto questo sarà possibile continuando il proficuo lavoro quotidiano con il gestore del servizio di raccolta e il servizio ambiente del Comune di Bomporto, allo scopo di intervenire puntualmente sulle piccole criticità quotidiane, favorendo il corretto conferimento da parte dei cittadini e migliorando i servizi erogati”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017