Bomporto, gli appuntamenti in programma nel giorno di San Martino

BOMPORTO – Dai mercati agli spettacoli itineranti fino al San Martino d’oro, sono tante le iniziative a Bomporto per domani, venerdì 11 novembre, giorno dedicato al santo di Tours.

La Fiera apre le danze già dalla mattina, con l’allestimento delle bancarelle del mercato tradizionale in piazza Matteotti e lungo le vie del Centro storico e del mercato contadino in piazza Roma, che sarà sede anche della mostra degli attrezzi e dei trattori agricoli.

Alle 9 apre la pesca di beneficenza organizzata dalla parrocchia, a seguire alle 11, nella chiesa di san Nicolò, sarà celebrata la Messa.

L’apertura di BorgoBuono e dell’Enoteca Lambrusco, il villaggio delle eccellenze enogastronomiche di piazzale Donatori di Sangue, è prevista per le 10.30, dalle 11 in via per Modena spazio alla giocoleria, all’improvvisazione clownesca e alla magia con Bertodistrada.

Nel pomeriggio ancora teatro di strada con i trampolieri di Cantierart e Besteiras, spettacolo di giocoleria ed equilibrismo, accompagnato da musica e una buona dose di comicità.

Dalle 16 partirà dal Municipio la visita guidata ai beni artistico-architettonici del Comune e all’acetaia comunale, alle 17 nuovo appuntamento con il festival delle marching band, che vedrà protagonista la musica circense demenziale della Banda Clown Ciaffero Band.

Alle 18 nella Sala del Consiglio ci sarà l’atteso annuncio del vincitore del San Martino d’Oro, il premio dedicato ai cittadini che si sono distinti durante l’anno per meriti civili e sociali, poi, alle21, appuntamento al Teatro comunale per la proiezione del film “I giorni della vendemmia” del regista Marco Righi, che sarà presente in sala.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017