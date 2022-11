Festa del Patrono di San Prospero, domenica 27 novembre modifiche alla viabilità sulla Canaletto

SAN PROSPERO – In occasione della Festa del Patrono di San Prospero, in programma per la giornata di domani, domenica 27 novembre, verrà modificata la viabilità della Ss12 (Canaletto) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di domenica 27 novembre. A renderlo noto è la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. Di seguito, la cartina in cui sono illustrate le modifiche alla viabilità in vigore domani:

