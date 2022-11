Hockey, è nata la squadra femminile degli Scomed Bomporto

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa tenuta in sala consigliare del Comune di Bomporto in presenza dell’assessore dello sport. E’ stata presentata la squadra femminile senior che per la prima volta sarà presente fra le diverse formazioni Bomportesi.

Nel pomeriggio, a Bomporto la formazione oggi presentata, sarà in pista per una amichevole contro la formazione maschile Scomed Under 16

Questa giornata rappresenta – commentano dalla società – un ulteriore motivo di orgoglio per la società sportiva degli Scomed presente sul territorio Bomportese che da tanti anni non smette mai di stupirci.

Nelle foto, la presentazione in conferenza stampa e la formazione femminile nei suoi colori.

