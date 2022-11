Lavoratori in sciopero alla “Baldini” di Soliera e alla “Emmebi” di San Felice

SOLIERA, SAN FELICE- Una settimana di scioperi in provincia di Modena: martedì 15 novembre è iniziato lo sciopero, ancora in corso, ai cancelli della Lavanderia Baldini di Soliera: dove settanta lavoratori e lavoratrici (su cento totali) protestano contro l’applicazione del CCNL Pulizie/Multiservizi, rivendicando il giusto contratto di settore (CCNL lavanderie industriali).

La situazione è degenerata mercoledì 16 novembre quando una lavoratrice è svenuta all’interno dell’ufficio del personale, a seguito dell’aggressione da parte di alcuni responsabili di Adecco Professional Solution: già protagonisti di innumerevoli segnalazioni per discriminazioni e razzismo.

A questo punto 70 colleghi hanno firmato una petizione perché questi soggetti vengano allontanati, ma né Adecco né la committente sembrano avere alcuna intenzione di cedere.

“L’atteggiamento dei dirigenti dell’azienda è sempre stato sprezzante e provocatorio (“nello stato italiano c’è la

democrazia, qui dentro no” una delle frasi proferite alla presenza dei sindacalisti)- dichiara il sindacato S.I. Cobas- e dunque lo sciopero prosegue giorno e notte con il blocco delle merci”.

Contemporaneamente a San Felice sul Panaro, presso l’azienda metalmeccanica Emmebi, giovedì 17 novembre 80 lavoratori sono scesi in sciopero per le condizioni di insicurezza in cui sono costretti a lavorare.

“L’azienda dichiara però di voler parlare solamente con CGIL e CISL: i sindacalisti di queste due sigle, chiamati opportunamente dal padrone, sono invece stati cacciati via dal presidio dove tentavano di far desistere gli operai dallo sciopero, evocando “galera e denunce” per chi insiste a restare nel S.I. Cobas”- conclude il sindacato.