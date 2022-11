Mirandola, al via la riasfaltatura e la manutenzione di diverse strade cittadine

MIRANDOLA – Si profila un mese di novembre di intenso lavoro per i tecnici e gli operatori assegnatari del ripristino e rifacimento dei vari tratti stradali con asfalto ammalorato sul territorio del Comune di Mirandola. Oggi, martedì 8 novembre, con il cantiere di viale della Libertà, ha preso, infatti, ufficialmente il via un articolato ciclo di interventi, per un investimento complessivo pari a 350mila euro. Uno sforzo destinato a Mirandola a lavori di riasfaltatura, al rifacimento della segnaletica orizzontale stradale ed infine alla messa in quota dei tombini presenti. Nello specifico, con termine lavori previsto entro la fine del mese corrente, gli interventi saranno apportati su tratti stradali delimitati delle seguenti vie cittadine:

– Viale della Libertà

– Via Sabbioni

– Via Spagnola

– Via Maestri del Lavoro

– Via Mazzone

– Via Castelfidardo

– Via di mezzo

– Via Fulvia

Compresa, nel costo complessivo dei lavori di riasfaltatura e manutenzione stradale a Mirandola, anche la riqualificazione di via Battisti. Nello specifico, per un intervento fortemente caldeggiato dall’assessora alla Viabilità Antonella Canossa che lo ha proposto in riunione di Giunta incassando l’approvazione all’unanimità, si è scelto di operare allo scopo di omologare una pavimentazione, con manto in porfido, presente nelle vie immediatamente circostanti. Terminato l’intervento su Via Battisti, i tecnici specializzati si dedicheranno alla bonifica dell’adiacente Via Castelfidardo, sistemando tutti i punti risultati sconnessi nel corso dei sopralluoghi.

“Con la positiva conclusione delle varie gare d’appalto, hanno preso il via tutti gli interventi programmati. Abbiamo scelto di accelerare al massimo i lavori – commenta l’assessora Canossa – approfittando delle condizioni meteo particolarmente favorevoli, intervenendo su situazioni non più rimandabili. Una solerzia motivata dalla volontà di terminare i lavori in modo anticipato sulla conclusione dell’anno in corso, agevolando in questo modo anche la mobilità dell’ormai prossimo periodo delle festività natalizie”.

La chiusura dei cantieri è disposta entro la fine di novembre.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017