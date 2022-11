Mirandola, via Battisti si rifà il look: partiti i lavori sull’afalto

MIRANDOLA – Mirandola, via Battisti si rifà il look: partiti i lavori sull’asfalto. Sono iniziati stamattina i lavori per la riqualificazione di Via Battisti. Il tratto interessato è quello compreso tra Via Matteotti e Via Pico, dove verrà realizzata una pavimentazione in porfido al posto dell’asfalto.

“Quest’opera – commenta l’assessore Fabrizio Gandolfi – è stata voluta dall’Amministrazione al fine di dare lustro ad una Via così importante per il centro storico di Mirandola. Una via dove troviamo diverse attività commerciali che resteranno comunque aperte durante le 3 settimane di lavori”

