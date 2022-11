Pmi Day Confindustria Emilia: oltre 1.600 giovani studenti alla scoperta della cultura d’impresa

CARPI- Anche quest’anno Confindustria Emilia Area Centro ha partecipato alla giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese, il Pmi Day-Industriamoci- giunto alla sua tredicesima edizione- con un evento che si è svolto nella mattinata di venerdì 18 novembre.

L’iniziativa, che ha visto coinvolti oltre 1.600 studenti di 22 scuole e 66 classi collegati direttamente dalle proprie aule delle tre province di Bologna, Ferrara e Modena, è stata trasmessa in diretta streaming dal canale YouTube dell’Associazione ed è stata ospitata dallo stabilimento Twinset di Carpi, dove hanno partecipato in presenza anche i rappresentanti di tre scuole: l’ITI Copernico – Carpeggiani di Ferrara, l’Istituto Professionale Industria e Artigianato Vallauri di Carpi e il Liceo Scientifico Manfredo Fanti di Carpi.

Ambasciatori della cultura d’impresa sono stati quest’anno Andrea Pizzardi, presidente della Piccola Industria di Confindustria Emilia, Alessandro Varisco, amministratore delegato di Twinset e presidente della filiera Moda e Lusso di Confindustria Emilia, Gianluca Sacchetti, ceo di Sacchetti Maglierie, Simonetta Pasini, amministratore unico di Unizip, Claudio Stefani, amministratore delegato di Acetaia Giusti, e il giovane imprenditore Alessandro Caldari, di Bonfiglioli Riduttori.

A moderare l’incontro la giornalista Alexandra Boeru.

Il tema dell’edizione 2022 è stato la bellezza. La bellezza del saper fare italiano, espressione delle capacità, dei valori, della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle imprese. La bellezza, come asset, come carattere distintivo e fattore competitivo che nasce dall’attitudine a “fare bene”. Bellezza come cultura della formazione e della ricerca, come qualità delle relazioni che si sviluppano all’interno della comunità aziendale. Bellezza come bene comune da comunicare e condividere con l’ecosistema. Bellezza come libertà, giustizia, tolleranza, solidarietà e legalità. Una giornata per conoscere il valore del lavoro, l’importanza e la bellezza di intraprendere, di trasformare un’idea in progetto e un progetto in un risultato concreto, dell’assumersi responsabilità anche oltre i cancelli dell’azienda, del “fare insieme” per condividere saperi e nuovi traguardi. E proprio la bellezza è il tema centrale del cortometraggio di Confindustria che è stato proiettato in apertura dei lavori.

“Anche quest’anno, sfruttare le opportunità del digitale ci ha consentito un ampio coinvolgimento dei ragazzi, avvicinando il racconto del tessuto industriale emiliano a quanti più giovani possibile. L’obiettivo con cui abbiamo approcciato questa giornata è trasferire alle nuove generazioni il valore del lavoro e della cultura d’impresa e permettere loro di conoscere da vicino la bellezza del territorio produttivo in cui vivono”- ha commentato il presidente della Piccola Industria di Confindustria Emilia, Andrea Pizzardi.

In quest’ottica, tra l’altro, gli studenti hanno potuto rivolgere domande a tutti gli intervenuti attraverso un numero Whatsapp apparso in sovraimpressione sugli schermi.

L’iniziativa del PMI Day è nata nel 2010 con l’obiettivo di raccontare ai giovani il mondo dell’impresa attraverso un rapporto diretto con chi guida e lavora in questa realtà, offrendo loro l’opportunità di osservare da vicino la realtà produttiva delle imprese e il loro impegno quotidiano a favore della crescita.