Promozione: 0-0 tra San Felice e V. Camposanto, la Quarantolese batte la capolista Zola Predosa

di Simone Guandalini – Secondo derby della Bassa modenese consecutivo per il San Felice, secondo pareggio, secondo 0-0: è questo, infatti, il risultato dell’anticipo del sabato pomeriggio del Girone C di Promozione, che vedeva contrapposti la formazione giallorossa e la Virtus Camposanto. Se per la Virtus Camposanto il risultato consente di allungare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi), il San Felice replica, invece, il risultato ottenuto la scorsa settimana contro la Quarantolese e rimane al quarto posto in classifica, non sfruttando appieno lo stop della capolista Zola Predosa, che, a sorpresa, cade sul campo della stessa Quarantolese (2-1). Sotto al 35′ a causa di una rete di Oppi, servito dalla sinistra da Barbieri, la Quarantolese ribalta il match nei minuti finali della gara: prima, all’85’, Gozzi spizza per Carlassare, che imbuca per Cavicchioli, il quale, dopo uno slalom in area, segna calciando di punta; quindi, al 95′, in contropiede Gozzi firma in spaccata su assist dello stesso Cavicchioli la rete del definitivo 2-1, che consente alla Quarantolese, al quarto risultato utile consecutivo, di agganciare il Cavezzo a quota 8 punti in classifica. Cavezzo che cade 2-0 sul campo della Vadese Sole Luna ultima in classifica: decide il match la doppietta di Ciarallo nella ripresa.

Promozione, Girone C, risultati giornata 9:

San Felice – Virtus Camposanto 0-0

Atletic Cdr Mutina – Faro Coop 1-2

Atletico Spm Calcio – Castelnuovo 0-0

Casumaro – Porretta 1924 2-2

Fossolo 76 Calcio – Trebbo 1979 1-1

Msp Calcio – X Martiri 3-1

Quarantolese – Calcio Zola Predosa 2-1 (35′ Oppi (Z), 85′ Cavicchioli (Q) 95′ Gozzi (Q))

Vadese Sole Luna – Cavezzo 2-0 (Ciarallo, Ciarallo)

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 22

Faro Coop 21

Atletic Cdr Mutina 18

San Felice 17

Trebbo 1979 15

Porretta 1924 12

X Martiri 12

Castelnuovo 11

Msp Calcio 10

Virtus Camposanto 10

Atletico Spm Calcio 10

Fossolo 76 Calcio 9

Casumaro 9

Cavezzo 8

Quarantolese 8

Vadese Sole Luna 5

