Punto nascite Mirandola, Zaniboni (Pd): “Coinvolgere il Governo è l’unica strada”

MIRANDOLA – La capogruppo Pd in Consiglio provinciale, Monja Zaniboni, difende i contenuti dell’ordine del giorno approvato ieri (11 novembre) in Consiglio provinciale riguardo al punto nascite dell’ospedale di Mirandola:

“Chi accusa il Partito democratico di ‘non muovere un dito per ottenere la deroga’ parla in malafede. La sinistra non ha ‘svenduto il territorio della Bassa’ e per capirlo basta leggere l’ordine del giorno approvato ieri dal Consiglio provinciale che chiede appunto di mantenere il punto nascite garantendone la sicurezza. Questa è la volontà di tutte le forze politiche del territorio, e l’unica strada per raggiungere l’obiettivo è quella di attivarsi con il governo nazionale. Le iniziative prese in questo senso dagli esponenti Dem del territorio, dal sindaco di Modena Muzzarelli al presidente della Regione Bonaccini, sono la manifestazione concreta dell’impegno del Partito democratico nei confronti dei cittadini della Bassa, mentre la raccolta firme lanciata da Fratelli d’Italia ha il solo scopo di fare propaganda. Sarà il governo di destra, da poco insediatosi, che dovrà ora trovare un modo per il mantenimento dei punti nascita con volumi sotto le 500 unità, aggiornando requisiti e standard nel rispetto della sicurezza”.