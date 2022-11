Terza Categoria: Novese – Limidi, il Concordia ospita il San Paolo

di Simone Guandalini – Nona giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria in programma nel weekend tra sabato 5 e domenica 6 novembre. Se la capolista San Francesco Smile, prima a quota 18 punti, farà visita al Magreta nell’anticipo del sabato pomeriggio, le tre inseguitrici San Paolo, Limidi e 4 Ville (seconde a quota 15 punti) sono attese da impegni di diversa difficoltà: il San Paolo farà visita ad un Concordia rilanciatosi nelle ultime giornate, grazie a due vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare, e che ha sfiorato la rimonta in 10 contro 11 nel derby contro la Novese della scorsa settimana, mentre il Limidi affronterà, in trasferta, proprio la Novese, penultima in classifica, ma piena di rimpianti per le occasioni fallite contro il Concordia, che avrebbero potuto regalarle il primo successo in campionato. Il 4 Ville, invece, ospiterà la Polisportiva Union 81. Nella zona centrale della classifica, infine, si sfideranno Polisportiva Cognentese e Robur La Pieve, separate da soli due punti in classifica (11 contro 9).

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 9:

Sabato 5 novembre, ore 16:

Magreta – San Francesco Smile

Domenica 6 novembre, ore 14.30:

4 Ville APS – Polisportiva Union 81

Concordia Calcio – San Paolo

Gino Nasi – Cortilese

Novese – Centro Polivalente Limidi

Polisportiva Cognentese – Robur La Pieve

San Vito – Circolo Rinascita

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

San Francesco Smile 18

San Paolo 15

Centro Polivalente Limidi 15

4 Ville APS 15

Cortilese 14

Magreta 12

Polisportiva Cognentese 11

Circolo Rinascita 11

Polisportiva Union 81 10

Robur La Pieve 9

Concordia Calcio 8

Gino Nasi 8

Novese 4

San Vito 1

