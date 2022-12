Alice Neri, proseguono le indagini: inquirenti al lavoro sul movente

CONCORDIA, RAVARINO – Anche dopo l‘arresto, avvenuto in Francia mercoledì 14 dicembre, di Mohamed Gaaloul, 29enne tunisino considerato il principale sospettato per l’omicidio di Alice Neri, 32enne ravarinese trovata priva di vita all’interno della propria auto carbonizzata a Fossa di Concordia lo scorso venerdì 18 novembre, proseguono le indagini relative alla morte della giovane donna, in particolar modo riguardo al movente che avrebbe portato all’omicidio di Alice Neri.

Indagini sulla morte di Alice Neri: il movente

In attesa che venga avviata la procedura di consegna all’Italia del 29enne, infatti, gli inquirenti sono al lavoro per provare a stabilire il movente per il quale Mohamed Gaaloul, considerato al momento l’unico sospettato, visto che sarebbero stati confermati gli alibi degli altri due indagati, ovvero il marito di Alice, Nicholas Negrini, e il collega di San Possidonio con cui la giovane ravarinese ha trascorso la serata di giovedì 17 novembre in un bar di Concordia.

Infatti, se le telecamere del bar di Concordia sono state decisive per ipotizzare che Mohamed Gaaloul, arrivato al bar in bicicletta, sia poi salito a bordo dell’auto di Alice Neri (riguardo a questo fatto – riporta l’Ansa – ci sarebbe anche un testimone che avrebbe visto un uomo accostarsi alla macchina di Alice), come aveva confermato anche lo stesso Mohamed Gaaloul in un’intervista alla stampa dei giorni scorsi, in cui, però, affermava di essersi fatto solamente accompagnare a casa del cugino, a Concordia, non sono ancora chiare agli inquirenti le motivazioni che avrebbero portato il 29enne di origini tunisine a uccidere Alice Neri nelle ore comprese tra le 3.40 (orario di uscita dal bar da parte di Alice) e le 7, quando sarebbe stato visto per la prima volta il fumo proveniente dal rogo dell’automobile della giovane ravarinese.

Proprio su questo sarebbero ora al lavoro gli inquirenti, anche se sulle indagini, dopo i dettagli comunicati nei giorni scorsi dai pm che seguono il caso, Claudia Natalini e Giulio Amara, ora è tornato a regnare il massimo riserbo.

