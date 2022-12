Alice Neri e Mohamed si conoscevano? “In passato hanno lavorato nella stessa azienda”

CONCORDIA, RAVARINO – Proseguono le indagini relative alla morte di Alice Neri, 32enne di Ravarino trovata priva di vita all’interno della propria auto carbonizzata a Fossa di Concordia lo scorso venerdì 18 novembre. Mentre si aspettano novità riguardanti l’autopsia e l’esame del Dna sui resti carbonizzati di Alice Neri, il principale sospettato resta Mohamed, 29enne di origini tunisine residente a Vallalta di Concordia, recatosi all’estero pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Alice e ora ricercato sulla base di un mandato di cattura europeo.

Le indagini

L’uomo sarebbe stato, infatti, ripreso dalle telecamere a bordo dell’auto di Alice Neri nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 novembre (lui ammette di aver chiesto un passaggio ad Alice per recarsi a casa del cugino a Concordia, ma nega di averla uccisa); inoltre, un’auto identica a quella di Alice Neri sarebbe stata ripresa dalle telecamere della chiesa di Vallalta mentre veniva parcheggiata da un uomo nei pressi della chiesa stessa sempre nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 novembre, dove sarebbe rimasta fino alla mattina successiva, per poi essere spostata, non si sa se dalla stessa persona che l’aveva parcheggiata lì.

Mohamed e Alice si conoscevano?

Mohamed nega di aver conosciuto Alice Neri prima di chiederle un passaggio quella notte e la sua versione è supportata da quella della moglie, ma nei giorni scorsi erano emerse sulla stampa locali voci secondo le quali i due si conoscessero da diverso tempo: le ultime novità sul caso riguardano proprio questo passaggio. Come riporta “Il Resto del Carlino”, infatti, i titolari dell’azienda di verniciature in cui Alice lavorava fino a quest’estate afferma che i due avrebbero lavorato insieme in quella ditta e che, dunque, si conoscessero almeno in quanto colleghi di lavoro. Questo particolare, se confermato, naturalmente cambierebbe parecchio le cose. Agli inquirenti il compito di fare luce sulla vicenda.

