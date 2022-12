Alice Neri, arrestato in Francia il sospettato 29enne

CONCORDIA, RAVARINO – E’ stato arrestato in Francia nella mattina di oggi, mercoledì 14 dicembre, Mohamed, il 29enne di origini tunisine sospettato di aver ucciso Alice Neri, giovane ravarinese trovata carbonizzata all’interno della propria auto a Fossa di Concordia lo scorso venerdì 18 novembre. L’uomo – che negli ultimi giorni aveva fatto perdere le proprie tracce dopo aver inizialmente lasciato intendere nel corso di un’intervista di trovarsi in Svizzera – è stato arrestato proprio al confine con il paese elvetico, dopo essersi recato all’estero nei giorni successivi al ritrovamento del cadavere carbonizzato di Alice Neri. Sarà presto in Italia, dove dovrà rispondere alle domande degli inquirenti, al lavoro per comprendere cosa sia accaduto nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 novembre: l’uomo è indagato per omicidio e distruzione di cadavere e su di lui pendeva un mandato di cattura europeo.

