Ferrovie dell’Emilia-Romagna, 40 milioni da Cassa depositi e prestiti per potenziare rete regionale

Incentivare l’utilizzo sostenibile del trasporto pubblico locale, potenziare i collegamenti tra i piccoli centri urbani e garantire ai cittadini una miglior accessibilità alle stazioni. Sono gli obiettivi dell’accordo di finanziamento di 40 milioni sottoscritto da Cassa depositi e prestiti (Cdp) a favore di Fer, società della Regione Emilia-Romagna che gestisce gli oltre 300 chilometri dell’intera rete ferroviaria regionale.

In particolare, gli investimenti saranno destinati al potenziamento della rete in diverse province dell’Emilia-Romagna per migliorare la circolazione e prevedono:

“La Regione crede e investe con convinzione nel trasporto ferroviario, come indicato già nel Patto per il lavoro e per il clima, perché è una modalità di spostamento ecologica e sostenibile- spiegano gli assessori Andrea Corsini (Infrastrutture, Trasporti, Mobilità) e Paolo Calvano (Bilancio)-. Per questo è importante il sostegno di Cassa depositi e Prestiti, che ringraziamo, perché permette di potenziare la rete ferroviaria regionale. I 40 milioni immessi nel territorio vanno a vantaggio non solo di chi si muove in treno sulle linee coinvolte, frequentate in maggioranza da lavoratori pendolari, ma anche di tutti gli emiliano-romagnoli che in quelle zone vivono, lavorano o viaggiano. Con un risultato virtuoso per l’ambiente e l’aria che respiriamo”.

“Coerentemente con le linee guida del Piano Strategico 2022-2024, il sostegno allo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese è una delle priorità per Cassa Depositi e Prestiti- afferma la responsabile Pubblica amministrazione di Cdp, Esedra Chiacchella-. Con questa importante operazione contribuiremo al potenziamento della rete ferroviaria dell’Emilia-Romagna, non solo con un miglioramento di qualità del servizio, ma anche in ottica sostenibile. La vicinanza e il supporto alle Regioni è oggi uno dei principi fondamentali del nostro modello operativo. Attraverso le proprie competenze, CDP vuole essere un punto di riferimento per gli enti pubblici per promuovere e accelerare lo sviluppo del territorio, sfruttando le leve dell’innovazione e della sostenibilità”.