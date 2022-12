San Felice, pioggia di medaglie per le ginnaste della Polisportiva Unione 90

SAN FELICE SUL PANARO – L’anno sportivo di ginnastica artistica, per la Polisportiva Unione 90 di San Felice, inizia con due gare ormai storiche della UISP Modena: si tratta della gara a tre prove e della gara di specialità. Entrambe le gare hanno visto confrontarsi una decina di società e circa 250 ginnaste. Per molte di loro era la prima gara della carriera, affrontata in maniera determinata.

Di seguito, i risultati ottenuti dalle atlete della Polisportiva Union 90 di San Felice, partendo dalla gara a tre prove che si è svolta a Campogalliano il 4 dicembre 2022:

Nella seconda categoria Junior Artioli Martina conquista la fascia d’argento nella classifica generale e la medaglia di argento nel trampolino.

Nella prima categoria Allieve le ginnaste più piccole Cremonini Caterina e Soffritti Gioia tornano a casa con tantissime medaglie. Entrambe vincono la fascia d’oro nella classifica generale. Caterina vince 2 medaglie d’oro al corpo libero e al trampolino e una medaglia d’argento alla trave, mentre Gioia 2 medaglie d’argento al corpo libero e al trampolino.

Infine una nuova entrata nel gruppo agonistico, Sturzu Ilaria Gabriela, conquista la fascia di bronzo nella classifica generale.

Gara di specialità dell’11 dicembre 2022:

Inaugura la gara la più piccola del gruppo, Catalano Noemi, nella prima categoria Allieve. Ottimo inizio, viste le 2 medaglie di bronzo al volteggio e al corpo libero.

Successivamente è il turno della seconda categoria senior:

Scannavini Gaia ottiene la medaglia del 5 posto al trampolino, 4 posto a corpo libero e medaglia d’oro al volteggio.

Franciosi Martina ottiene una medaglia del 5 posto al volteggio e due medaglie d’oro al corpo libero e al trampolino.

Toselli Sara ottiene una bellissima medaglia d’argento alla trave.

Nella terza categoria Over, la ginnasta Gentile Evelyn vince una medaglia di bronzo al trampolino, mentre la ginnasta Liparoti Giulia conquista 2 medaglie d’argento al volteggio e alla trave e una bellissima medaglia d’oro al trampolino.

Tutta la Polisportiva Unione 90 ringrazia e si complimenta con le proprie ginnaste per queste prime gare piene di soddisfazione e anche un pizzico di ansia. Di seguito, alcune immagini delle premiazioni:

