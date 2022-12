La Strada Statale 12 in territorio medollese passa dalla gestione Anas a quella del Comune di Medolla

MEDOLLA – La Strada Statale 12 in territorio medollese è passata dalla gestione ANAS a quella del Comune di Medolla. Si parla del tratto che dalla rotonda che si trova all’intersezione con via Villafranca arriva fino alla frazione mirandolese di San Giacomo Roncole, per una lunghezza complessiva di circa 3 km (ml 2854).

Il tratto è stato declassato a strada comunale a seguito della costruzione del nuovo tracciato denominato Variante S.S. 12var/A “Variante di Mirandola”. La carreggiata del tratto in questione risulta in ottime condizioni di manutenzione, dopo i lavori di asfaltatura eseguiti da ANAS nel corso del 2021. Il provvedimento di acquisizione gratuita è stato reso attuativo dal passaggio in Consiglio comunale, con la sottoscrizione del verbale di consegna in base al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, e avrà ricadute concrete. Verranno infatti di molto semplificate le procedure con cui il Comune potrà effettuare interventi sul tratto di strada interessato, come l’installazione di dispostivi dissuasori e la realizzazione di nuove rotonde o di nuovi passi o strade di accesso, per agevolare l’immissione dei veicoli sulla carreggiata e migliorare così la sicurezza per tutti gli utenti della strada. Anche gli eventuali canoni dovuti da privati, ad esempio per la pubblicità, saranno devoluti al Comune a partire dal 1 gennaio 2023. Di contro cessa da parte di ANAS qualsiasi competenza relativa alla manutenzione. In tema di viabilità, già a partire da metà ottobre il Comune è intervenuto su tutto il territorio comunale anche con importanti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, per un importo di poco inferiore agli 80mila euro. Si è partiti dalle strade più esterne, come via Galeazza, per poi arrivare alle più centrali via Grande, via Bruino, via Roma e via Provinciale. In particolare su queste due ultime vie le strisce laterali e di mezzeria sono state rifatte a cura della Provincia, proprietaria della strada, mentre il Comune ha provveduto a rifare gli attraversamenti pedonali e i parcheggi. Rifatti anche da parte del Comune tutti i parcheggi del centro: Piazza Missere, Piazza della Repubblica e il parcheggio delle scuole elementari.

Su diverse strade sono state poi ridisegnate in giallo sia le ciclabili preesistenti, come su via Bruino, che quelle nuove, come su via Grande. In via Villafranca sono stati inseriti due dossi, mentre nella stessa strada all’incrocio con via San Matteo è stato inserito un rialzo, per rallentare la velocità dei veicoli in transito. Sempre sulla stessa strada è stato inoltre completato il primo stralcio della ciclabile. Su via Matteotti sono stati inseriti due nuovi dossi e la relativa segnaletica orizzontale, uno in corrispondenza dell’incrocio tra via Bologna e l’intersezione con la ciclabile Chico Mendes e uno nell’area vicina a via Pertini, mettendo così in sicurezza l’attraversamento su via Caduti. La nuova ciclabile tra la scuola media e il campo da calcetto, fatta grazie al contributo di 28mila euro del progetto regionale “Bike to work”, è stata collegata con la ciclabile a fianco del cimitero, costruendo un percorso che si snoda dalla zona sportiva passando su Piazza della Repubblica, davanti al Municipio. La sistemazione di quest’area consente di raggiungere in sicurezza, partendo dai quartieri di via dei Caduti e di via Pertini, la zona scolastica e sportiva.

