Mirandola, camion perde il carico sulla strada in via Sabbioni

MIRANDOLA – Intorno all’ora di pranzo di oggi, sabato 10 dicembre, un camion ha perso parte del proprio carico in via Sabbioni a Mirandola, all’incrocio con via Statale Sud. Sul posto la Polizia Locale per coordinare le operazioni di ripristino della sede stradale e regolare la viabilità. Ora l’intervento è terminato, il materiale perso dal camion (si trattava di materiale organico) è stato rimosso dalla strada e la viabilità in via Sabbioni è stata regolarmente ripristinata.

