Punto nascita Mirandola, Azzolini (Pd): “Da Golinelli critiche ma nessuna proposta”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, il segretario Pd Mirandola, Marco Azzolini, interviene in risposta alla nota del consigliere della Lega Golinelli sulla questione punto nascite dell’ospedale di Mirandola:

“Essere amministratori del Comune più importante dell’Area Nord, comporta grandi responsabilità e il massimo impegno nell’affrontare le problematiche principali. Il consigliere comunale Golinelli segnala problematiche importanti, ma, come suo solito, non propone soluzioni, non ha suggerimenti per risolvere o almeno arginare la difficoltà. Ma chi è al governo della nostra città? Chi ha il ruolo per poter portare avanti negli opportuni tavoli e nelle opportune sedi, un confronto, una discussione, e tutto il lavoro necessario per scongiurare le limitazioni dei servizi sanitari territoriali?

Non voglio pensare che Golinelli stia cercando di sviare l’attenzione dal fatto che ora è il governo a dover dare la deroga e dire che si deve andare avanti. Il Punto Nascita è il problema del momento nella materia dei servizi sanitari del territorio. Scaricare sempre le responsabilità ad altri, non aiuta nessuno, soprattutto i mirandolesi.

La perenne mancanza di personale sanitario non è un problema locale o il frutto di una scelta di una certa parte politica, è una crisi strutturale dell’intero comparto. L’esternalizzazione di certi servizi è stata dettata dal fatto che era l’unica modalità per mantenere il servizio attivo. Chi oggi denigra questa soluzione, aveva fornito altri suggerimenti a suo tempo che fossero applicabili nell’immediato?

Sul tema sanità territoriale c’è una importante crisi strutturale dove le forze politiche devono lavorare, ognuno per la sua parte e il suo ruolo, primariamente a non tagliare i servizi attuali e secondariamente a dare le basi per una riorganizzazione complessiva. Lamentarsi e scaricare responsabilità, specie quando si è al governo, è veramente poco credibile e soprattutto inutile. Vanno garantiti i servizi sanitari fondamentali e vanno garantiti mettendo al primo posto la sicurezza dei nostri cittadini. Servono provvedimenti d’urgenza per le problematiche che non possono aspettare, ma dobbiamo arrivare a costruire una nuova modalità di gestione della salute pubblica. Oltre a diversi comunicati, questa amministrazione cosa sta facendo nel concreto per mantenere il Punto Nascita attivo e soprattutto conforme a tutti gli standard di sicurezza? È Facile dire che non va bene, ma servono proposte e soluzioni percorribili altrimenti sono solo parole che non portano a nulla”.