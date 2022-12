Sabato 17 dicembre Concerto di Natale al Duomo di Mirandola

Musicali armonie del Settecento in Memoria di Bruno Andreolli

Mezzosoprano: Elisa BonazziViolini I: Antonio Laganà, Giuseppe Sergi, Gabriele VincenziViolini II: Laura Rotolo, Valentina Rebaudengo, Simone BenattiViole: Enrico Gramigna, Monica MengoniVioloncelli: Francesca Neri, Marta SalviContrabbasso: Paolo Molinari, Flauto: Federico CorradoOrgano e Clavicembalo: Francesco Monica

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite per violoncello in Sol maggiore n. 1, BWV 1007

Prelude Francesca Neri, violoncello

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto per archi in Re maggiore RV 121

Allegro – Adagio – Allegro

Heinrich Schütz (1585-1672)

O Jesu nomen dulce

Antonio Vivaldi

Concerto in fa minore per violino, archi e continuo L’inverno, op. 8 n. 4, RV 297

Allegro non molto – Largo – Allegro

Antonio Laganà violino solista

Antonio Vivaldi

Quia respexit dal Magnificat

Baldassare Galuppi (1706-1785)

Concerto per clavicembalo e archi in Fa maggiore

Allegro – Andante – Allegro ma non presto

Francesco Monica clavicembalo

Antonio Vivaldi

Armatae face et anguibus dall’oratorio sacro

Juditha triumphans aria di Vagans

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Sinfonia 104 London

Adagio – Allegro