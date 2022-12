Scoperta banda di ladri in azione anche a Carpi: 3 uomini fermati per 17 furti in abitazione

MODENA – Nella giornata di ieri, mercoledì 21 dicembre, la Polizia di Stato di Modena ha fermato tre cittadini di origini albanesi, gravemente indiziati di essere responsabili di 17 furti in appartamento, commessi nel mese di dicembre nelle province di Modena (Carpi, Sassuolo e Modena), Ferrara (Cento), Reggio Emilia (Rubiera), Bologna (San Giovanni in Persiceto, Budrio, Calderara sul Reno, Granarolo).

I tre sono stati individuati – riporta la Procura di Modena – a seguito di una indagine effettuata dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura stessa, scaturita in seguito all’esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino albanese condannato in via definitiva per furti in abitazione. Gli inquirenti hanno notato che l’uomo era in compagnia di un connazionale, il quale, nel corso delle procedure per l’esecuzione dell’ordine di carcerazione sopra riportate, è stato identificato.

In questo modo, i poliziotti sono risaliti ad un parcheggio di Rubiera, in cui l’uomo, insieme ad altri due cittadini albanesi, aveva in uso un’auto diverse volte segnalata da persone vittime di furti in abitazione come veicolo utilizzato dai ladri. L’indagine ha, dunque, permesso di ricostruire la commissione di diversi furti in abitazione, avvenuti nelle prime settimane di dicembre e nel mese di marzo 2022, compiuti sempre durante le ore serali, tramite l’effrazione di infissi, o dopo aver tagliato le inferriate a protezione delle finestre, in occasione dei quali i ladri si impossessavano principalmente di denaro in contanti, monili in oro, orologi, borse e apparecchiature elettroniche. Gli autori dei furti operavano sempre travisati, indossando anche guanti per non lasciare impronte o tracce biologiche.

Le perquisizioni effettuate durante le indagini hanno permesso di recuperare e sequestrare parte delle refurtive, tuttora al vaglio degli inquirenti in attesa di ricostruire a chi appartenessero. In zona Albareto, inoltre, è stata recuperata un’altra auto, anch’essa probabilmente utilizzata dagli indagati, al cui interno sono stati ritrovati arnesi da scasso e apparati ricetrasmittenti. I tre fermati sono stati rintracciati rispettivamente a Modena, Carpi e Rubiera.

