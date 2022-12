Videosorveglianza e vigilanza più presente, piano speciale Ausl per il Pronto soccorso di Carpi

CARPI – Sono entrate in funzione in queste settimane, e le ultime saranno attivate nei prossimi giorni, spiega l’Azienda USL di Modena, le misure per incrementare la sicurezza del Pronto soccorso dell’ospedale “Ramazzini” di Carpi, una serie di interventi strutturali, di riorganizzazione ed efficientamento dell’assetto e formativi, anche con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai professionisti che vi lavorano.

L’Azienda sanitaria, che già ha all’attivo una stretta collaborazione con le forze dell’ordine locali e provinciali e partecipa ai tavoli prefettizi sulla sicurezza, ha attivato in queste settimane il potenziamento della videosorveglianza (anche con funzione di deterrenza e possibilità di revisione degli eventi critici) e previsto una maggior permanenza in pronto soccorso dei servizi di vigilanza, con una stanza dedicata e un raccordo ancor più tempestivo con gli operatori tramite un pulsante per le emergenze.

Si è lavorato -spiega l’Ausl di Modena in una nota stampa – anche sul versante organizzativo e con nuove istruzioni operative interne con l’obiettivo di detendere le attività di pronto soccorso e aumentare ulteriormente il tempo da dedicare al primo contatto col paziente, attraverso interventi a livello gestionale sul front office del triage e con la prossima implementazione del servizio di portineria notturno; saranno migliorate le informazioni presenti sui monitor in sala d’attesa relativamente ai pazienti in carico, per consentire ai cittadini ed eventuali accompagnatori di verificare costantemente il proprio percorso, l’attivazione definitiva è prevista nelle prossime settimane, una volta completata la formazione degli operatori. Per fornire supporto e sollievo organizzativo per gli operatori, è stato inoltre aumentato il monte ore di presenza in struttura dei coordinatori del Dipartimento di emergenza urgenza.

Sono stati infine già realizzati – e hanno avuto un positivo riscontro da parte dei professionisti partecipanti – gli interventi formativi e di supporto al personale, sia per la gestione dei comportamenti aggressivi e/o degli atti di violenza a danno dei lavoratori con corsi per Medici-OSS-Infermieri-Autisti Soccorritori, sia con l’offerta di un supporto psicologico individuale per gli Operatori di PS e Servizio emergenza territoriale 118 dopo gli eventi critici.

Ciò in continuità con le procedure già da tempo attivate di segnalazione interna di episodi aggressivi o violenti, per migliorare gli interventi di sostegno al personale e per una valutazione sempre più puntale di tutto ciò che accade all’interno delle proprie strutture.

“Continuiamo a lavorare fino all’attivazione definitiva di tutte le misure programmate e a presidiare la sicurezza degli operatori, che ancora desidero ringraziare per il loro lavoro a servizio dei nostri cittadini – dichiara Stefania Ascari, direttrice del Distretto sanitario di Carpi –. Non dimentichiamo che il PS è un servizio di emergenza e come tale va utilizzato, sempre nel rispetto di chi sta lavorando per fornire ogni giorno a tante persone assistenza e cura”.

