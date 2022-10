Carpi, dopo l’incidente minacce e insulti ai sanitari del Pronto soccorso

CARPI- In seguito allo scontro di due auto in via Nuova Ponente a Carpi- lunedì 17 ottobre, intorno alle 21- i soccorsi del 118 giunti sul posto hanno trasportato all’ospedale Ramazzini tre giovani rimasti feriti nell’incidente.

Un brutto impatto che però, fortunatamente, non ha cagionato lesioni particolarmente preoccupanti per nessuno dei viaggiatori coinvolti.

Particolarmente grave è stato invece quello che è successo in seguito al Pronto soccorso dell’ospedale carpigiano quando un nutrito gruppo di persone – circa una trentina tra familiari e accompagnatori dei feriti- ha fatto irruzione nell’ospedale carpigiano proferendo minacce e insulti ai sanitari presenti in turno, ostacolando l’attività dei professionisti e creando difficoltà nell’assistenza dei cittadini presenti in sala d’attesa e negli ambulatori.

Nel corso dell’episodio fortunatamente non si sono verificate aggressioni fisiche (né danni alla struttura), ma l’Azienda ha immediatamente avviato l’iter per la segnalazione dell’intera dinamica dell’episodio alle forze dell’ordine per i seguiti di competenza, riportando le aggressioni subite dagli operatori e l’interruzione di pubblico servizio.

In merito all’episodio il sindacalista della Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale ha così commentato: “La violenza non è mai giustificabile, sia verbale che fisica, ma è chiaro che al Pronto soccorso di Carpi ci sono carenze organizzative che acuiscono il problema”.

