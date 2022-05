Un’altra aggressione al Pronto Soccorso di Carpi: infermiere minacciato di morte

CARPI – Dopo i fatti di alcuni giorni fa, in cui un uomo, giunto in ospedale con l’ambulanza a causa di un incidente stradale, ha dato in escandescenze durante il trattamento sanitario, con improperi all’indirizzo dei sanitari e con aggressioni fisiche, rendendo l’intervento della guardia giurata e delle Forze dell’Ordine, un nuovo episodio di aggressione e violenza, questa volta verbale, è avvenuto lunedì al Pronto Soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi. In particolare, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, un uomo che, dopo essere già stato visitato, voleva saltare la fila perchè, a suo dire, doveva portare altri documenti al medico che lo aveva visitato, ha minacciato di morte un infermiere che ha provato a fermarlo, rivolgendosi a lui con la frase: “Ti taglio la gola, tu non sai chi sono io”. Sui fatti è intervenuto il sindacato degli infermieri Nursind: “Eravamo considerati degli eroi durante la crisi del Covid, poi improvvisamente siamo finiti nel nulla. Non possiamo tollerare di non essere protetti in ambito lavorativo”.

