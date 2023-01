Alberi e rami caduti, i danni del maltempo nel modenese

MODENA – Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco hanno effettuato una decina d’interventi legati al maltempo nella provincia modenese, prevalentemente per alberi e rami caduti. Già dalla serata di ieri, tuttavia, con il meteo in miglioramento, sono cessate le richieste di assistenza. Una squadra di quattro unità dei Vigili del Fuoco modenesi è stata inviata ieri sera a Rimini con un mezzo fuoristrada Unimog dotato di pala spartineve per operare nell’entroterra riminese colpito da una forte nevicata. Sono, infatti, centinaia i soccorsi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando Rimini nella giornata di ieri e nella notte scorsa.

