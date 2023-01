Alla guida senza assicurazione, 78enne sbanda e colpisce il guard-rail in tangenziale

MODENA – Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato in tangenziale, urtando il guard-rail e rimanendo lievemente ferito. L’auto, però, non poteva circolare, poiché priva di assicurazione. Lo ha appurato la Polizia Locale di Modena, sanzionando per oltre 800 euro il 78enne conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, avvenuto intorno alle 5 della notte tra domenica 22 e lunedì 23 gennaio. Per tornare a disporre del veicolo l’uomo dovrà riattivare una polizza Rca.

Come ricostruito dall’Infortunistica, l’uomo, residente in città, ha sbandato all’altezza dello svincolo 1 – via Emilia est della tangenziale, che in quel tratto prende il nome di Nuova Estense. Sul posto sono intervenute quindi le pattuglie del Comando di via Galilei e un’ambulanza del 118. Riscontrata l’assenza dell’assicurazione sulla Lancia Y, di proprietà di un’altra persona, al conducente è stata contestata la violazione amministrativa dell’articolo 193 del Codice della strada, che prevede un verbale da 866 euro e una riduzione di cinque punti sulla patente.

Contestualmente l’auto è stata sequestrata per un periodo che può arrivare fino a 60 giorni. La Lancia, potrà tornare a circolare sulle strade solo dopo il pagamento del verbale e la contestuale attivazione di una polizza Rca valida per almeno sei mesi. In caso di mancato risanamento della situazione, partirà la procedura della Prefettura finalizzata alla confisca

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017