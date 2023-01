Allenare funzioni cognitive e linguaggio in età senile, il progetto “Palestre della Memoria” dell’Ausl

“Stare in compagnia aiuta noi anziani a non isolarci e a ricordare chi siamo e da dove veniamo”. Il progetto delle “Palestre della Memoria” dell’Azienda USL di Modena, in collaborazione con l’Associazione ‘GP Vecchi’ e altre associazioni del territorio, è al centro della nuova puntata di “Salute Modena”. Il percorso costruito in questi anni conta ormai diverse palestre della memoria attivate in tutti i Distretti sanitari della provincia. Il progetto, che coinvolge solitamente gli over 75, propone attività settimanali gratuite di stimolazione delle funzioni cognitive condotte da volontari formati. L’obiettivo è allenare la memoria, stimolando l’attenzione, il linguaggio e i sensi, per contrastare il decadimento cognitivo degli anziani e favorirne la socialità.

“Salute Modena”, è il format proposto dalle Aziende sanitarie modenesi e dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria della provincia per raccontare, con parole e immagini, i servizi sanitari e le iniziative per i cittadini, la qualità dei professionisti e delle strutture assistenziali e la collaborazione con il mondo del sociale, insomma tutta la sanità del territorio modenese. Sono dieci gli episodi rilasciati fino ad oggi dedicati, tra le altre cose, allo Specialista on-call e ai Caregiver.

I video di Salute Modena sono diffusi sui canali social delle aziende sanitarie e rimarranno visibili alla pagina dedicata

www.ausl.mo.it/salutemodena

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017