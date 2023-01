Bomporto, in fiamme il tetto di un’abitazione in via per Solara

BOMPORTO – In fiamme parte del tetto di una abitazione a Bomporto, in via per Solara: l’incendio si è sviluppato nella serata di ieri, venerdì 13 gennaio, intorno alle ore 23. Per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: danneggiata parte della copertura dell’abitazione, ma fortunatamente non risultano feriti.

