Calcio a 5, sconfitta casalinga per il Modena Cavezzo Futsal

Seconda sfida in pochi giorni contro la Todi Lido di Ostia, e secondo netto ko per il Modena Cavezzo Futsal. Eliminato in settimana dalla Coppa Italia dalla formazione romana (7-1), il Modena Cavezzo cade questa volta in campionato (Girone B di Serie A2) col punteggio di 6-2. Per la formazione modenese, a cui non bastano le reti di Amarante e Barbieri, è la quinta sconfitta consecutiva: la zona playoff è ora distante 4 punti.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 20:

Eur Calcio a 5 – Lazio C5 2-5

Sporting Hornets Roma – Italpol C5 2-3

Active Network Futsal – Roma C5 0-1

Lenzi Automobili Prato – Saviatesta Mantova 0-8

Modena Cavezzo Futsal – Todis Lido di Ostia 2-6

Ecocity Futsal Genzano – Futsal Cesena 5-0

A.P. C5 – CLN CUS Molise 3-3

Riposa: Città di Massa C5

Serie A2, Girone B, classifica:

Ecocity Futsal Genzano 53

Todis Lido di Ostia 49

Futsal Cesena 33

Saviatesta Mantova 32

Active Network Futsal 31*

Roma C5 29

Lazio C5 28

Sporting Hornets Roma 26*

Italpol C5 26

Modena Cavezzo Futsal 25*

CLN CUS Molise 24

A.P. C5 18

Eur Calcio a 5 12

Città di Massa C5 9*

Lenzi Automobili Prato 4*

*una partita in meno

