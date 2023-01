Calcio: Mirandolese ko, 0-0 tra Solierese e Ravarino. Pari per San Felice e Cavezzo, bene Medolla e Vis San Prospero

di Simone Guandalini – Di nuovo in campo nel weekend le squadre della Bassa modenese impegnate nei campionati dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Di seguito, risultati e classifiche di tutti i gironi, categoria per categoria.

Eccellenza

Continua il periodo negativo de La Pieve Nonantola nel Girone A di Eccellenza. I granata, infatti, cadono anche in casa contro il Sasso Marconi (0-1) e vedono allungarsi a cinque gare la striscia di sconfitte consecutive iniziata l’11 dicembre contro la Fidentina. A decidere il match odierno in favore del Sasso Marconi è la rete al 30′ di Ismajili. La Pieve Nonantola rimane, così, ferma a quota 32 punti, al nono posto in classifica e viene agganciata proprio dai rivali di giornata.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 23:

Arcetana – Colorno 1-4

Borgo San Donnino – Boretto 2-1

Campagnola – Virtus Castelfranco 0-1

Castelvetro Calcio – Nibbiano&Valtidone 1-1

Cittadella Vis Modena – Modenese Calcio 6-0

La Pieve Nonantola – Sasso Marconi 0-1 (30′ Ismajili)

Real Formigine – Fidentina 2-1

Rolo – Castellana Fontana 1-0

Vignolese 1907 – Anzolavino Calcio 1-1

Agazzanese – Piccardo Traversetolo (1 febbraio)

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 55

Virtus Castelfranco 52

Cittadella Vis Modena 47*

Agazzanese 46*

Real Formigine 43

Colorno 41

Piccardo Traversetolo 37*

Sasso Marconi 32

La Pieve Nonantola 32

Rolo 32

Castelvetro Calcio 30

Arcetana 26

Vignolese 1907 26

Nibbiano&Valtidone 25

Modenese Calcio 24

Boretto 23

Fidentina 21

Anzolavino Calcio 18

Castellana Fontana 13*

Campagnola 13

*una partita in meno

Promozione

Nel Girone C di Promozione, terzo pareggio nelle ultime quattro gare per il San Felice, che, dopo il 2-2 casalingo contro il Monte San Pietro della scorsa settimana, viene fermato sull’1-1 sul campo del Casumaro nell’anticipo del sabato pomeriggio della 17esima giornata di campionato. In vantaggio con una punizione di capitan Brondolin, rientrato in campo la scorsa settimana dopo oltre 120 giorni di stop, i giallorossi vengono rimontati a fine primo tempo dal Casumaro. Rinviate le gare di Virtus Camposanto e Quarantolese, che sarebbero dovute essere impegnate sui campi di Castelnuovo e Porretta, arriva un pari anche per l’altra squadra della Bassa modenese impegnata nel Girone C di Promozione: il Cavezzo riesce, infatti, a fermare sull’1-1 il Faro Coop secondo in classifica. In gol per i biancoazzurri, che muovono la classifica, pur rimanendo al penultimo posto El Madi.

Promozione, Girone C, risultati giornata 17:

Casumaro – San Felice 1-1 (Brondolin (S), Darraji (C))

Castelnuovo – Virtus Camposanto (rinviata)

Cavezzo – Faro Coop 1-1 (Haber (F), El Madi (C))

Fossolo 76 Calcio – Atletic Cdr Mutina 1-3

Msp Calcio – Atletico Spm Calcio 2-0

Porretta 1924 -Quarantolese (rinviata)

Vadese Sole Luna – Trebbo 1979 (rinviata)

X Martiri – Calcio Zola Predosa 1-2

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 41

Faro Coop 36

Atletic Cdr Mutina 36

Trebbo 1979 27*

San Felice 25

Msp Calcio 24

X Martiri 22

Virtus Camposanto 22*

Fossolo 76 Calcio 22

Castelnuovo 21*

Porretta 1924 19*

Atletico Spm Calcio 18

Casumaro 17

Quarantolese 15*

Cavezzo 13

Vadese Sole Luna 8*

*una partita in meno

Prima Categoria

Nel Girone D di Prima Categoria, termina a reti inviolate lo scontro diretto nelle zone alte della classifica tra Solierese e Ravarino: le due formazioni, che salgono a quota 33 punti, non si fanno male e portano a casa un punto a testa, ma vengono entrambe scavalcate al terzo posto dalla Sammartinese, vittoriosa sul campo del Lama 80, e agganciate al quarto posto da United Carpi e Colombaro, che battono rispettivamente Veggia e Junior Fiorano. Nella zona centrale della classifica, invece, arriva la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella della scorsa settimana contro il Pavullo, per la Pol. Nonantola: la formazione di mister Mayer, infatti, cade 2-1 sul campo della Madonnina seconda in classifica, che accorcia le distanze dal Maranello primo, fermato sullo 0-0 dal Pavullo nell’anticipo del sabato pomeriggio. Alla Pol. Nonantola non basta il vantaggio iniziale firmato da Momodu: la Madonnina rimonta con le reti di Ruspaggiari e Pioppi (su rigore). Conquista un punto in trasferta nello scontro diretto in zona retrocessione contro la Virtus Cibeno, invece, la Solarese (2-2), ora penultima in classifica in solitaria: in gol per i giallorossi Russo e Dondi.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 17:

Pavullo – Maranello Sportiva 0-0

Colombaro – Junior Fiorano 4-0

Consolata 67 – Gaggio (rinviata)

Lama 80 – Sammartinese 0-1

Madonnina Calcio – Pol. Nonantola 2-1 (Momodu (N), Ruspaggiari (M); rig. Pioppi (M))

Solierese Calcio – Ravarino 0-0

Veggia – United Carpi 1-3

Virtus Cibeno – Polisportiva Solarese 2-2 (Sforzi (V), Russo (S), Mazzola (V), Dondi (S))

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Maranello Sportiva 40

Madonnina Calcio 36

Sammartinese 34

Solierese Calcio 33

Ravarino 33

United Carpi 33

Colombaro 33

Pavullo 28

Pol. Nonantola 21

Lama 80 17

Consolata 67 16*

Junior Fiorano 15

Gaggio 14*

Virtus Cibeno 12

Polisportiva Solarese 8

Veggia 7

*una partita in meno

Seconda Categoria

Nel Girone F di Seconda Categoria, seconda sconfitta consecutiva dopo al ripresa del campionato, e con lo stesso punteggio della scorsa settimana (3-1) per la Mirandolese: questa volta il ko arriva nello scontro diretto sul campo della Villa d’Oro, ora quarta in classifica. Non basta alla Mirandolese il gol di De Martino, che firma il momentaneo 1-1: la formazione di Mirandola vede così allontanarsi ancora di più le prime posizioni della classifica. Prima posizione occupata dalla Vis San Prospero, che rafforza il primato salendo a quota 35 punti con l’importante e netto successo casalingo (3-0) nello scontro diretto contro al Fortitudo Modena seconda in classifica e che ora si trova a -5 dalla capolista. A bersaglio Golinelli, con una doppietta, e Ndiaye. Torna al successo il Medolla, che, dopo l’inaspettato ko della scorsa settimana sul campo della Don Monari, batte davanti al proprio pubblico la Virtus Mandrio, in una riedizione del testa a testa che ha infiammato il Girone B di Terza Categoria lo scorso anno: decide la gara un’autorete. Successi, infine, anche per Rivara e Sanmartinese che, con l’identico punteggio di 2-0 superano in casa rispettivamente Don Monari e Baracca Beach, penultima e ultima in classifica. Per la Sanmartinese vanno in gol Bicaku e Fontana, mentre per il Rivara Paganelli e Bregola.

Nel Girone G di Seconda Categoria, invece, lo Junior Finale trova un pareggio casalingo (1-1) nello scontro diretto di metà classifica contro il Rainbow Granarolo. Sotto a causa del gol di Gallina in avvio di gara, lo Junior Finale riesce a rimontare al 49′ con un rigore di Balthazi su cui gli ospiti rimangono in dieci.

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 15:

Campogalliano – Carpine 1954 1-0

Cabassi Union Carpi – Polisportiva Saliceta 3-1

Medolla – Virtus Mandrio 1-0 (autorete)

Rivara – Don Monari 2-0 (Paganelli, Bregola)

Sanmartinese – Baracca Beach 2-0 (Bicaku, Fontana)

Villa d’Oro Calcio – Mirandolese Folgore 3-1 (Rizzo (V), De Martino (M), autorete (V), Salatiello (V))

Vis San Prospero – Fortitudo Modena Calcio 3-0 (2 Golinelli, Ndiaye)

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Vis San Prospero 35

Fortitudo Modena Calcio 30

Campogalliano 28

Villa d’Oro Calcio 27

Polisportiva Saliceta 24

Medolla 22

Sanmartinese 21

Carpine 1954 21

Mirandolese Folgore 20

Rivara 19

Cabassi Union Carpi 16

Virtus Mandrio 13

Don E. Monari 8

Baracca Beach 6

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 15:

Atletico Borgo 1993 – Siepelunga Bellaria 2-1

Junior Finale – Rainbow Granarolo 1-1 (16′ Gallina (R, 49′ rig Balthazi (J))

Libertasargile Vigorpieve – Balca Poggese 0-1

Real Borgo F.C. – Reno Centese 10-0

Real Sala Bolognese – Bevilacqua 3-1

San Donato – Crevalcore 5-4

XII Morelli – Petroniano Idea Calcio 0-0

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Petroniano Idea Calcio 34

Balca Poggese 32

Siepelunga Bellaria 30

Real Sala Bolognese 29

Atletico Borgo 1993 26

XII Morelli 23

San Donato 21

Libertasargile Vigorpieve 19

Rainbow Granarolo 19

Junior Finale 18

Crevalcore 18

Bevilacqua 12

Reno Centese 8

Real Borgo F.C. 2

Terza Categoria

Nel Girone B (Modena) di Terza Categoria, il Limidi consolida il primo posto (a +1 sul San Psolo secondo, vittorioso 0-2 sul campo del Circolo Rinascita) grazie al successo interno di misura (1-0) contro la San Francesco Smile: a bersaglio Della Bona. Dietro, pari esterno ricco di gol (3-3) per la Novese sul campo della Gino Nasi, e sconfitte per Concordia e Robur La Pieve, rispettivamente 2-1 sul campo della Polisportiva Union 81 sesta e 2-3 in casa contro il Magreta quarto.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 15:

4 Ville APS – Cortilese 2-2

Centro Polivalente Limidi – San Francesco Smile 1-0

Circolo Rinascita – San Paolo 0-2

Gino Nasi – Novese 3-3

Polisportiva Cognentese – San Vito

Polisportiva Union 81 – Concordia Calcio 2-1

Robur La Pieve – Magreta 2-3

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Centro Polivalente Limidi 32

San Paolo 31

4 Ville APS 25

Magreta 24

Cortilese 23

Polisportiva Union 81 22

San Francesco Smile 20

Circolo Rinascita 19

Polisportiva Cognentese 19*

Novese 17

Gino Nasi 16

Concordia Calcio 15

Robur La Pieve 11

San Vito 8*

*una partita in meno

