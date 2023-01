Camposanto, buche e asfalto dissestato nelle strade in zona Bosco Saliceta

CAMPOSANTO – Arriva da un cittadino la segnalazione riguardante lo stato di alcune strade in zona Bosco Saliceta, a Camposanto. In particolare, come è possibile vedere dalle fotografie sottostanti, vengono segnalati la presenza di buche sulla sede stradale e il deterioramento dell’asfalto in diversi punti. Le cattive condizioni dell’asfalto e della carreggiata mettono in pericolo gli automobilisti che la percorrono con le loro vetture e le vetture stesse, che rischiano di riportare danni, soprattutto per quanto riguarda gli pneumatici.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017