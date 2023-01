Carpi, spaccio di hashish: 43enne in manette

CARPI – La Polizia di Stato di Carpi ha arrestato un cittadino italiano di 43 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella mattinata di ieri, domenica 8 gennaio, intorno alle ore 10.40, nel corso dell’attività di pattugliamento, nel transitare in via Fedro una volante ha fermato per un controllo una autovettura.

Il conducente si è mostrato da subito particolarmente agitato e dall’abitacolo promanava un forte odore di hashish. Nel corso dell’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto all’interno di una borsa a tracolla da uomo un involucro di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 29,62 grammi, due contenitori in plastica, contenenti rispettivamente 12 grammi e 7,23 grammi di hashish, oltre a 290 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

La perquisizione è stata estesa al domicilio con esito positivo: sono stati, infatti, rinvenuti nella camera da letto un bilancino di precisione e un coltello da cucina verosimilmente utilizzato per suddividere la sostanza stupefacente in quanto sulla lama erano presenti tracce della stessa.

