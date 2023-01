Disagi trasporto pubblico a causa della neve, la replica di Seta: “Le gomme non c’entrano”

Dopo la denuncia arrivata nella giornata di ieri, venerdì 20 gennaio, da parte di Alfonso De Gregorio, sindacalista della Filt Cgil Modena, in merito ai disagi causati al trasporto pubblico dall’arrivo della neve sulle montagne modenesi (in particolare, sotto accusa era finita Seta per il mancato montaggio – a detta del sindacalista – degli adeguati pneumatici da neve sui mezzi operativi in Appennino), arriva la replica di Seta:

“Il veicolo uscito di strada a Sestola è stato equipaggiato il 23 dicembre con pneumatici 3 PMSF, prodotti da una nota multinazionale del settore, che inoltre cura direttamente la fornitura, il montaggio e la manutenzione degli pneumatici montati sui mezzi Seta in virtù di uno specifico affidamento. Sul mezzo in questione è stata effettuata una rilevazione delle condizioni degli pneumatici, che sono risultati tutti ampiamente al di sopra dei limiti di sicurezza previsti da Seta, quattro volte superiori a quelli imposti dal Codice della Strada. Alla luce di questo, escludiamo categoricamente che all’origine dell’episodio vi fosse lo stato delle gomme. Peraltro, questo è stato l’unico problema registrato sui 110 mezzi in servizio giovedì sulle montagne non solo modenesi, ma anche reggiane e piacentine”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017