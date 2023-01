Distretto cibo e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Fiesa Confesercenti: “Necessario promuovere nostre eccellenze”

“Il territorio modenese – commenta Mariani in una nota stampa – è ricco di prodotti unici come appunto l’aceto balsamico e la creazione del distretto è un valore aggiunto verso la promozione e la valorizzazione di uno dei prodotti più apprezzati al mondo, non solo dai consumatori ma anche dai turisti che si recano a Modena e dintorni e che rimangono affascinati dalle acetaie e dal metodo di produzione del balsamico”. Mariani aggiunge anche l’importanza, ancora una volta, di sostenere la filiera dei prodotti tipici locali: “Da sempre ci battiamo perché venga rafforzato il sistema dei prodotti tipici di qualità e delle eccellenze modenesi. Inoltre, più volte abbiamo ribadito la necessità di andare in questa direzione e non in quella della promozione del cibo sintetico che va a penalizzare l’unicità dei prodotti del nostro paese” conclude Mariani.