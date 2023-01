Distretto di Mirandola, al via iscrizioni e open day alle scuole d’infanzia paritarie

CONCORDIA, FINALE EMILIA, MEDOLLA, SAN PROSPERO, CAVEZZO, MIRANDOLA, SAN FELICE – Al via nei prossimi giorni iscrizioni e open day alle scuole d’infanzia paritarie del Distretto di Mirandola. Di seguito, la nota stampa:

“Le scuole dell’infanzia FISM e i servizi educativi ad esse aggregati operano sul territorio nazionale dal 1973 contando 6700 scuole a cui si aggiungono 2300 servizi educativi 0/3; esse intendono accompagnare il compito educativo delle famiglie e, mettendosi al servizio delle comunità in cui sono inserite, desiderano contribuire alla formazione integrale della persona.

Di questa famiglia fa parte anche la FISM provinciale a cui sono associate, nel distretto di Mirandola, 9 scuole dell’infanzia e 3 nidi aggregati, sostenuti da un coordinamento pedagogico di rete e da un coordinamento interno a ciascun servizio. Tutte le scuole FISM del distretto hanno ottenuto la Parità Scolastica dal Ministero della Pubblica Istruzione in base alle Legge 62/2000 e, per questo, fanno parte del sistema pubblico integrato costituito da scuole statali e non statali, svolgendo così un servizio pubblico aperto a tutte le famiglie che accolgono il progetto educativo d’ispirazione cristiana.

Ogni scuola è convenzionata con l’Ente Locale del comune di appartenenza ed è gestita, senza scopo di lucro, da enti del privato sociale (parrocchie, fondazioni, associazioni). Ogni realtà educativa è autonoma ed è caratterizzata da uno specifico e proprio Piano dell’Offerta formativa, in coerenza con i principi e i valori sintetizzati nel decalogo-manifesto redatto dalla Commissione Pedagogica della FISM Regionale quali imprescindibili per offrire servizi educativi di qualità. (https://www.fism.modena.it/news/decalogo-fism-emilia-romagna/).

Forti della consapevolezza che non si educa da soli, le scuole paritarie FISM lavorano in rete tra loro e sono, al contempo, inserite nella rete territoriale, in particolare quella dei servizi educativi 0/6. Come da nota M.I.U.R. (prot. 33071 del 30 novembre 2022) le iscrizioni alla scuola dell’infanzia saranno aperte dal 9 al 23 gennaio 2023: per chi volesse visitare le scuole della rete FISM, si condivide il calendario degli imminenti open days, con indicati indirizzi e recapiti a cui rivolgersi per informazioni ed iscrizioni”.