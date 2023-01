“E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

di Francesca Monari

Destini imprevedibili di Michele Fierro, edito da CTL

In amore si sa, nemmeno il lieto fine è una costante. L’unico punto in comune è appunto l’amore, la direzione in cui ci spinge e le direzioni in cui noi ci spingiamo alla sua ricerca. Tutto con un’unica ferma convinzione: senza amore, nessun senso compiuto potrà mai avere la vita. 50 racconti brevi di cui l’amore è il protagonista.

Welcome To The Jungle di Lucio Zanca, edito da Gribaudo

L’autore studia e affronta da anni i bisogni dei giovani in ingresso nel mondo del lavoro. Questo manuale, mette in evidenza quanto queste due realtà si conoscano molto poco pur avendo un grande bisogno l’una dell’altra. Questo testo vuole essere una piacevole riflessione su quanto il rapporto tra giovani, scuola e lavoro sia profondamente da rinnovare.

L’universo letterario del probabile: Matematica, determinismo e probabilità da Poe a McEwan di Francesca Romana Capone, edito da Bollati Boringhieri

La letteratura ha tradotto le idee della scienza in un periodo nel quale la divaricazione tra le «due culture» si è fatta sempre più ampia. Attraverso la lettura di Poe e fino ad arrivare a McEwan, l’autrice mostra in questo originale saggio come il senso comune si sia progressivamente allontanato dallo spirito scientifico a causa del restringimento di una base condivisa di conoscenze.

In alto mare: Paperelle, ecologia, Antropocene di Danilo Zagaria, edito da ADD

Il giovane biologo torinese e bravo divulgatore scientifico Danilo Zagaria (Torino, 1987) parte dalla tempesta che nel gennaio 1992 sull’Oceano Pacifico colpì una portacontainer diretta (dall’Asia) verso gli Stati Uniti. La tempesta provocò la fuoriuscita di 28.000 animaletti colorati di plastica. È lo spunto per raccontare lo stato attuale del pianeta acquatico, in modo scientifico e chiaro.

Le mogli hanno sempre ragione di Luca Bianchini, edito da Mondadori

Tra canzoni stonate, manicaretti pugliesi e voci di paese in cui tutti sanno e nessuno sà, si snoda una nuova avventura che vedrà impegnato il maresciallo Clemente. Rientrato da poco nella sua Polignano perché prossimo alla pensione, dovrà districarsi tra misteri, colpi di scena e naturalmente i consigli “disinteressati” della moglie.

Speciale ragazzi dai 6 anni

Il piccolo libro della Costituzione di Geronimo Stilton, edito da Piemme

L’autore, nato a Topazia e laureato in Topologia, ci presenta un libricino dedicato alla più grande legge del nostro Stato: la Costituzione! Ben scritto e piacevolmente illustrato cala nella vita di tutti i giorni e in modo semplice i principi della Costituzione

